Antigo selecionador nacional Lúcio Antunes ministra formação de treinadores de futebol em São Vicente

28/01/2022 00:26 - Modificado em 28/01/2022 00:27

Durante os dias 27 e 21 o antigo selecionador nacional Lúcio Antunes ministra em São Vicente uma formação para treinadores de futebol, no Centro de Estágio do Mindelo, promovida pela Associação Desportiva Recreativa e Cultural Real Sociedade.

Participam desta formação que arrancou esta quinta-feira, 40 treinadores de futebol, sendo um da ilha de Santo Antão com o intuito de capacitá-los para melhor ajudar as suas equipas, conforme o vice-presidente da ADRC Real Sociedade para o desporto, António “Toni” Marcelino, para colmatar a “lacuna que existe” em termos de formação para estes profissionais.

Por ser um clube de formação, este dirigente desportivo diz que em “reparamos que tanto nas escolas de futebol e nos clubes federados há uma carência de treinadores com formação” e isso acaba por ter um impacto na qualidade dos jogadores que estão sob os seus comandos.

Neste sentido afirma que a associação avançou com a ideia, que foi prontamente recebida pelo técnico Lúcio Antunes para ministrar esta formação durante cinco dias e estendeu a formação, não só para os treinadores de base, mas também para os técnicos das equipas sénior.

“Fizemos convites a todos os clubes de formação de São Vicente e também dos clubes federados. Temos também treinadores que vieram da ilha de Santo Antão, com o intuito de capacitá-los para aqui possam capacitar os seus atletas e assim melhorar ainda mais os seus desempenhos”, refere “Toni” Marcelino.

A ambição é fazer com que estes estejam aptos a melhorar a qualidade das suas equipas e, particularmente, dos jogadores de forma individual para que possam captar investimentos e atrair “olheiros” de fora para ver os atletas.

Portanto, com treinadores mais capacitados, diz que é possível fazer um melhor trabalho com os atletas e o Real Sociedade, por pensar no coletivo, em São Vicente e no país de forma geral tem todo o interesse em ajudar Cabo Verde dentro da área que é o futebol.

E para isso, estão inscritos na formação 40 inscritos, um número bastante significativo para a associação que considera que a adesão foi bem grande.

No que tange a sua área de atuação, a ADRC Real Sociedade é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover atividades várias no seio da comunidade de Ribeira de Craquinha/Fernando Pó, visando a integração dos jovens na mesma, de modo a potenciar o seu desenvolvimento pessoal, e assim criar cidadãos do bem e socialmente responsáveis.

No desporto, além de futebol nos escalões com Sub – 15 e Sub -17 e escalão feminino com atletas de 13 a 15 anos. E possui uma Academia de Futebol com cerca de 150 atletas e ainda estão no Basquete e no Andebol.

“Anualmente a Real Sociedad trabalha com cerca de 400 atletas por ano”, sustentou Marcelino, que critica ainda a forma como clubes federados agem, com as escolas de formação da ilha.

“Temos uma situação em São Vicente, em que clubes de formação são praticamente os clubes de bairro. E quando um jogador atinge os 17/18 anos, clubes federados chegam e levam estes jogadores”, acusa este dirigente que reconhece que embora seja um investimento alto, os clubes federados devem criar as suas escolas de futebol, porque o retorno é garantido.

Com efeito, aponta como lacuna os direitos de formação, que diz que é uma dificuldade que os clubes pequenos enfrentam em São Vicente. “O trabalho que se faz com uma criança desde dos 8 até sénior tem um custo enorme. Temos tido dificuldades em ter direitos de formação”, salienta.

EC