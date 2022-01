TACV começa voos entre Lisboa-São Vicente com preços a partir dos 28 mil escudos

27/01/2022 02:14 - Modificado em 27/01/2022 02:15

Depois do anúncio de 03 de Fevereiro para a retoma das ligações internacionais Lisboa-São Vicente, a Cabo Verde Airlines (TACV), comunicou que cobrará 28.320 escudos nas viagens ida-volta, durante os meses de fevereiro e março.

De recordar que as operações para o Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, serão feitas com um voo semanal entre Lisboa – Mindelo às quintas-feiras e Mindelo – Lisboa às sextas-feiras, a partir do dia 03 de Fevereiro.

Em informações avançadas na sua página oficial das redes sociais a companhia de bandeira que retomou as suas operações no passado dia 27 de Dezembro 2021 com duas frequências semanais, às segundas e sextas-feiras, entre Praia e Lisboa, avança que tem disponível tarifas especiais durante os meses de Fevereiro e Março nas rotas Lisboa-Mindelo (ida e volta), Mindelo-Lisboa (ida e volta), Lisboa-Praia (ida e volta), Praia-Lisboa (ida e volta), Lisboa-Sal (ida e volta), Sal-Lisboa (ida e volta) estão a volta de 28.500 escudos.

Nisto, aponta que os passageiros já podem adquirir até ao dia 13 de fevereiro os seus bilhetes no website da empresa nas viagens nos meses de Fevereiro e Março. A mesma fonte esclarece que os bilhetes não estão disponíveis nos balcões dos aeroportos.

Depois de reiniciar no dia 03 de Fevereiro as ligações entre São Vicente e Lisboa, a companhia de bandeira tem previsto para dia 11 de fevereiro a retoma a ligação Sal – Lisboa – Sal, com voos semanais entre Lisboa-Sal à sextas-feiras, e do Sal para Lisboa, aos sábados.

Ainda durante este ano, a direção da transportadora de bandeira cabo-verdiana pretende retomar ligações a Paris e ao mercado Brasileiro.

A companhia retomou as operações com um avião, com duas ligações semanais Praia–Lisboa, mas deverá introduzir um novo aparelho no segundo trimestre deste ano e até final de 2023 ter três aviões a voar com as suas cores.