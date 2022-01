OCA e AJOC discutem em Mindelo o papel do jornalismo na abordagem à VBG

27/01/2022 02:08 - Modificado em 27/01/2022 02:09

O Observatório da Cidadania Ativa e a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde realizam, na sexta-feira, 28, em Mindelo, um seminário sobre o “Papel do jornalismo na abordagem da Violência Baseada no Género.

Segundo comunicado do observatório, o seminário visa discorrer sobre os principais desafios que se colocam ao jornalismo no tratamento, identificação e denúncia dos casos de violência baseada no género.

“Trata-se de um tema que consideramos muito pertinente e que apela à responsabilidade de toda a sociedade, nomeadamente dos profissionais da comunicação social, bem como dos organismos da sociedade civil”, explica a mesma fonte.

Vai-se questionar ainda as implicações do Manual de Boas Práticas Jornalísticas para a Prevenção e Combate à VBG, conhecer e debater a visão da mídia e da sociedade civil sobre o tratamento informativo dado à esta problemática.

O seminário está agendado para as 09h30 do dia 28, sexta-feira, no auditório da FAED, em Mindelo.

A cerimónia de abertura será presidida pelo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Lourenço Lopes.