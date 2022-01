Covid-19: Cabo Verde regista uma morte em São Vicente e 72 novas infecções nas últimas 24 horas

27/01/2022 02:05 - Modificado em 27/01/2022 02:06

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais uma morte, ocorrida em São Vicente, e 72 novas infecções pelo coronavírus SARS-CoV-2, num dia com nova diminuição dos casos ativos.

Conforme o boletim epidemiológico, do total de 922 amostras analisadas resultaram 72 casos novos positivos, resultando numa taxa de positividade de 7,8 por cento (%), a mais baixa registada nos últimos 30 dias.

A ilha de São Vicente é o município com maior número de casos (17), seguido do Sal com 14 e Praia com 11 casos positivos. Ribeira Brava, Ribeira Grande de Santo Antão e Santa Catarina do Fogo registaram quatro casos cada, Tarrafal de Santiago e São Filipe três casos, Santa Catarina de Santiago, São Miguel, Porto Novo e Tarrafal de São Nicolau tiveram dois casos cada.

Já os restantes casos foram registados em Santa Cruz, Mosteiros, Boa Vista e Maio que tiveram um caso cada.

Os municípios da Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos, Paúl e Brava, não registaram qualquer caso, nas últimas 24 horas.

No entanto, todos os concelhos mantêm casos activos, nesse dia em que 204 infectados foram declarados recuperados, dos quais 86 na Praia, 40 no Porto Novo, 18 em São Vicente e 22 na ilha do Sal.

O País passa a contabilizar 750 casos activos, 54.356 casos recuperados, 393 óbitos, 35 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.543 casos positivos acumulados.