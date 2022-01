Homem encontrado morto em casa com mais de 125 serpentes venenosas

26/01/2022 12:15 - Modificado em 26/01/2022 12:18

FOTO: Getty Images

Um homem de 49 anos foi encontrado morto em casa, nos estado norte-americano de Maryland, rodeado de mais de 125 serpentes venenosas. Os vizinhos ficaram chocados com a descoberta feita pelas autoridades e dizem que desconheciam o ‘reptilário’ da vítima.

A polícia foi chamada ao local após um vizinho estranhar não ver o homem há mais de um dia, bater à porta e não obter resposta.

O homem foi visto estendido no chão, altura em que foram chamados os serviços de emergência que se depararam com dezenas e dezenas de cobras por toda a casa, nos devidos terrários. O óbito foi declarado no local.

Segundo a investigação das autoridades, citadas pela FOX5 “não há sinais de crime”, mas o corpo será sujeito a autópsia para apurar as causas da morte.

Para recolher os répteis foi chamada uma equipa de controlo animal. Entre as cobras havia uma enorme píton birmanesa, com mais de quatro metros de comprimento.

“É a maior coleção de cobras que alguma vez vi na vida, em mais de 30 anos de trabalho. Mas quero garantir aos vizinhos e comunidade local que não vimos nenhuma das cobras soltas ou que tivessem hipótese de escapar”, explicou Jennifer Harris, responsável do Controlo Animal de Charles County.

CM