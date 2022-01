Homem de 67 anos faz cirurgia a hérnia e médicos descobrem que tinha útero e ovários

26/01/2022 12:06 - Modificado em 26/01/2022 12:06

Um homem de 67 anos, pai de três filhos, foi ao hospital em Kosovo, na Rússia, para ser operado a uma hérnia e os médicos descobriram que o paciente tinha um útero, trompas de Falópio e ovários, bem como um testículo ausente.

Os médicos diagnosticaram que o homem tinha genitália masculina normal, com síndrome do ducto mulleriano persistente (PMDS), uma condição extremamente rara que ocorre quando os homens também têm órgãos reprodutivos femininos ao lado do pénis e do escroto.

Os sintomas da doença incluem testículos retráteis e hérnias na virilha, mas os órgãos femininos geralmente não são descobertos, a menos que uma cirurgia seja realizada para tratar a massa. Apenas 200 casos foram relatados na literatura médica, avançou o The Daily Mail.

O caso foi revelado na revista Urology Case Reports por médicos que trabalham na Universidade de Prishtina, no Kosovo.

O paciente sofria de um nódulo há 10 anos que aumentava quando ele se levantava ou tossia, tendo-lhe sido diagnosticada uma hérnia inguinal, que acontece quando o tecido penetra na virilha na parte superior da parte interna da coxa.

Estima-se que entre 30 e 80% pacientes com PMDS sofrem de hérnia inguinal, infertilidade ou pseudo-hermafroditismo.

CM