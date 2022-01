Menino de 10 anos morre infetado com Covid-19 em Turim

25/01/2022 12:31 - Modificado em 25/01/2022 12:31

Menor não estava vacinado devido a um problema de saúde “não grave”. Deu entrada no hospital em hipotermia, com rabdomiólise, fortes dores musculares nos membros inferiores. Os médicos suspeitam de uma miocardite provocada pelo vírus.

Um menino de 10 anos morreu esta segunda-feira infetado com Covid-19 depois de ter dado entrada nos cuidados intensivos do hospital infantil Regina Margherita, em Turim, Itália .

De acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, a criança não estava vacinada devido a problema de saúde “não grave”, ainda que a restante família tivesse sido inoculada.

O menor foi transferido na segunda-feira de manhã do hospital de Mondovì (Cuneo) em estado grave e não apresentava patologias prévias graves.

Chegou ao hospital infantil Regina Margherita em hipotermia, com rabdomiólise – uma síndrome clínica que envolve a rutura do tecido muscular esquelético -, fortes dores musculares nos membros inferiores e suspeita de miocardite desencadeada pelo vírus. Os médico iniciaram de imediato tratamento específico contra a Covid-19 e foi também necessária diálise, no entanto, a criança acabou por não resistir.

A miocardite apresenta-se com palpitações, aumento da frequência cardíaca, aperto no peito, às vezes febre e tosse e é um dos problemas que o vírus da Covid-19 pode provocar.

Noticias ao Minuto