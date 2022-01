SETE MORTOS E DEZENAS DE FERIDOS ÀS PORTAS DO ESTÁDIO DE OLEMBE (VÍDEO)

The newly built Olembé stadium in Yaoundé, Cameroon, (AP Photo/Themba Hadebe)

Sete pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas após serem esmagadas pela multidão às portas do estádio de Olembe, em Yaoundé, onde correu o Camarões-Comores, esta segunda-feira, a contar para os oitavos de final do CAN.

A imprensa camaronesa dá conta de que os feridos foram transportados para o hospital de Messassi. O atropelamento e esmagamento de centenas de pessoas aconteceu aquando da abertura das portas para o jogo.

Entretanto, fonte do hospital de Messassi adiantou que «pelo menos» 40 pessoas chegaram em estado crítico e várias tiveram de ser transferidas para outras unidades hospitalares.

