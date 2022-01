Audição de Amadeu Oliveira no Tribunal da Relação do Barlavento retomada nesta terça-feira

24/01/2022 23:07 - Modificado em 24/01/2022 23:08

A audição do advogado Amadeu Oliveira no Tribunal da Relação do Barlavento, no Mindelo, na sessão de Audiência Contraditória Preliminar (ACP), que durou seis horas, foi suspensa esta segunda-feira e vai ser retomada esta terça-feira, 25.

A advogada do arguido Zuleica Cruz, afirmou que o seu cliente durante o período em que esteve a ser ouvido tentou “demonstrar que as acusações a ele imputadas no despacho de acusação e do Tribunal da Relação do Barlavento não passam de equívocos”.

“Temos um processo que já tem quase dois mil páginas e uma acusação com mais de 100 factos. E é muita coisa para ser discutida nesta fase do processo. Por isso a demora e, por causa disso, a audiência foi suspensa, adiada para amanhã”, disse a advogada em declarações à imprensa à saída do TRB.

No entanto, assegurou que Amadeu Oliveira é um “guerreiro e seu estado de espírito é tranquilo” e que não se sabe se a Audiência Contraditória Preliminar termina já nesta terça-feira “porque depende da dinâmica do processo”.

De salientar que a Audiência Contraditória Preliminar é uma fase do processo que antecede o julgamento em que o arguido, neste caso Amadeu Oliveira, requer um momento em que ele vai tentar provar que não há matéria para o levar a julgamento.

Recorda-se que o advogado e deputado Amadeu Oliveira foi detido no dia 18 de Julho no Aeroporto Internacional Cesária Évora, pela Polícia Nacional (PN), em cumprimento a um mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo do Barlavento.

NN/Inforpress