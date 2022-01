Assomada: Tribunal decreta prisão preventiva a indivíduo suspeito de homicídio

24/01/2022 17:31 - Modificado em 24/01/2022 17:31

O indivíduo de 38 anos é suspeito do homicídio de um homem de 27 anos, ocorrido no passado dia 8 de Janeiro, na localidade Achada Lém – Concelho de Santa Catarina, ilha de Santiago, conforme comunicado da Polícia Judiciária.

Ainda, segundo a PJ, o indivíduo é um cidadão de origem holandesa, descendente de cabo-verdianos, foi detido fora de flagrante delito, após o cumprimento de um mandado do Ministério Público na passada sexta-feira, dia 21.

A vítima após agressão deu entrada no Hospital Regional, mas veio a falecer minutos depois, em consequência do ferimento, provocado por uma arma branca.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada, a Prisão Preventiva.

E na ilha de Boa Vista, no cumprimento de um mandado de busca domiciliária e apreensão a PJ deteve no dia 21 em flagrante delito um indivíduo de 33 anos residente no Bairro da Boa Esperança. Estava na posse de 33 doses individuais de cannabis, com setenta gramas (70) gramas em peso bruto aproximado.

O detido, foi presente às autoridades judiciárias da comarca da ilha, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada apresentação periódica.