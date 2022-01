Mulher de candidato presidencial sul-coreano ameaça prender jornalistas

A mulher de um candidato presidencial na Coreia do Sul ameaçou “prender todos os jornalistas” críticos do seu marido caso ele chegue ao poder, o segundo escândalo para este candidato no espaço de uma semana, foi hoje divulgado.

“Se eu chegar à Casa Azul (sede da Presidência da Coreia do Sul), vou colocá-los a todos na prisão”, assegurou Kim Keon-hee, mulher do candidato do partido conservador Poder ao Povo (PPP), Yoon Suk-yeol, e aspirante à função de primeira-dama sul-coreana, em declarações a um jornalista.

Este último gravou os comentários, que hoje foram tornados públicos após uma batalha legal.

Nas gravações, Kim Keon-hee afirmou que a comunicação social crítica do seu marido seria provavelmente processada caso o candidato presidencial chegasse ao poder.

“A polícia vai acusá-los, com a nossa ordem ou não”, apontou.

Trata-se do segundo escândalo a atingir Yoon Suk-yeol no espaço de uma semana.

A primeira polémica ocorreu em 18 de janeiro, quando o PPP se distanciou dos comentários de Kim Keon-hee em defesa de Ahn Hee-jung, um ex-candidato presidencial que está preso há três anos por ter abusado da sua secretária.

O gestor de campanha do candidato disse hoje que o partido estava a “tentar descobrir o melhor caminho a seguir”, após os comentários da possível futura primeira-dama.

Yoon Suk-yeol está a disputar as eleições com o candidato do Partido Democrata, Lee Jae-myung.

A eleição presidencial está marcada para março.

O partido tentou repetidamente bloquear a publicação destas gravações, recorrendo aos tribunais.

Todos os pedidos foram negados pelas instâncias.

Os comentários de uma mulher que pode vir a ser a próxima primeira-dama do país “refletem as suas opiniões (…) e, portanto, estão sujeitas ao interesse público e à fiscalização”, decidiu o Tribunal Federal de Justiça, na semana passada.

