“Setor Económico de São Vicente está a bom ritmo” – deputada Maria Trigueiros

24/01/2022 16:22 - Modificado em 24/01/2022 16:23

Maria Trigueiros no meio

O grupo de deputados do Movimento para a Democracia (MpD) eleitos pelo círculo eleitoral de São Vicente acredita que o setor económico da ilha está a bom ritmo, mesmo estando em um contexto pandêmico que tem causado uma “crise profunda sanitária, económica e social”.

A deputada Maria Santos Trigueiros, em representação do grupo de deputados do Movimento para a Democracia (MpD) eleitos pelo círculo eleitoral de São Vicente, durante conferência de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira em Mindelo, diz que a ilha está a bom ritmo, levando em conta as visitas efetuadas a instituições e serviços importantes, entre os dias 17 e 21 do corrente mês de janeiro.

“Nós pensamos que o ritmo económico em São Vicente está bom, considerando que, de fato, estamos a sair de uma crise profunda sanitária, económica e social, o que nós podemos vivenciar em São Vicente nos enche de muita esperança”, avalia a parlamentar que observou que a dinâmica na ilha está a “ganhar fôlego paulatinamente mais a cada dia”.

Maria Trigueiros acredita que, o bom ritmo é o encadeamento de tudo, porque, segundo diz, nesse processo não pode haver um único fator que possa funcionar e fazer a alavancagem, mas sim “uma simbiose” de tudo aquilo que está a acontecer nos vários setores importantes da ilha.

Em relação à visita à Câmara de Comércio de Barlavento CCB), a representante afirma que a administração garantiu que “São Vicente conseguiu aguentar-se bem graças à complementaridade de esforços entre a agremiação, os operadores económicos e o Governo de Cabo Verde”.

Adianta ainda que, nenhum projeto da CCB foi suspenso durante a pandemia, os investimentos em projetos continuaram, a construção civil continuou com a sua dinâmica, embora, sublinha, o setor social tenha sido o que mais ressentiu dos efeitos dessa pandemia, conforme lhe foi avançada durante a sua visita.

Para a retoma económica, os deputados consideram ainda que ela só acontecerá se Cabo Verde conseguir o estatuto de “destino seguro” em segurança sanitária e fizer “uma gestão correta” da pandemia, pelo que recomendam “uma rigorosa” vigilância sanitária, para além de um “forte apelo” à vacinação, sem a qual “não haverá retoma a níveis aceitáveis”.

Para além da CCB, o grupo dos deputados do Movimento para a Democracia (MpD) eleitos pelo círculo eleitoral de São Vicente, visitaram o Ministério do Mar, o presidente do Conselho de Administração da ZEEM-SV, Delegacia de Saúde de São Vicente, Hospital Batista de Sousa, e estiveram em cerimónias como o lançamento da 1ª pedra para a construção do Terminal de Cruzeiros, complexo habitacional de Portelinha, Projeto Ocean Race Village, Fórum Pensar São Vicente 2035, e Sessão Solene do dia do Município de São Vicente.

AC – Estagiária