Augusto Neves diz-se consciente do ruído provocado por motos a circular na cidade

24/01/2022 01:50 - Modificado em 24/01/2022 01:50

São Vicente

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, diz-se consciente do ruído provocado por motos a circular na cidade, acrescentando que é uma questão que será tratada com as autoridades para ver o que poderão fazer para minimizá-las.

As declarações de Augusto Neves, foram proferidas na sequência das observações do embaixador da Líbia em Cabo Verde, Salah Ali Abourgegha, durante um encontro com os presidentes das câmaras e das assembleias municipais de Cabo Verde que aconteceu no quadro do Fórum Pensar São Vicente 2035, onde frisou que a ilha precisa resolver o ruído provocado por motos a circular na cidade, muitas vezes de madrugada, e que na sua óptica pode prejudicar o turismo.

Nisto, Neves diz-se consciente de que é um problema que deve ser resolvido, apontando que esta questão será tratada com as autoridades para ver o que poderão fazer para minimizá-las, sustentando que o código de posturas municipais precisa ser actualizado, tendo por isso informado que brevemente a câmara terá uma Polícia Municipal para trabalhar de forma pedagógica essas questões com as pessoas.

Sobre estas e muitas outras observações o edil, referiu que o embaixador fez observações relativamente a algumas coisas que “já se conhecem localmente e que não são levadas em conta, mas é importante serem sanadas”.