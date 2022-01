CAN’2021: Marcos Soares única dúvida para Senegal, após testes negativos de covid-19 a toda a comitiva

24/01/2022 01:48 - Modificado em 24/01/2022 01:48

A selecção nacional de futebol está quase na “máxima força” para o jogo de terça-feira, 25, no Estádio Kouekong, com o Senegal , a contar para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021), que decorre nos Camarões.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no treino de sábado, 22, realizado no Estádio Municipal de Bafang, dos jogadores convocados apenas Marco Soares continua entregue ao departamento médico.

A mesma fonte acrescenta que o defesa central Pico Lopes, que tem sido um dos destaques de Cabo Verde na competição, fez trabalhos de gestão de esforços.

Cabo Verde qualificou-se para os oitavos-de-final do CAN’2021 na qualidade de um dos quatro melhores terceiros classificados dos seis grupos.

Na primeira fase, a selecção nacional terminou na terceira posição do grupo A, com quatro pontos, Camarões, no primeiro lugar, com sete pontos, e Burkina Faso, no segundo, com quatro, conseguiram a passagem directa aos oitavos de final.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.