Taça de São Vicente: Batuque FC e São Pedro são últimas equipas apuradas para a segunda eliminatória

24/01/2022 00:52 - Modificado em 24/01/2022 00:52

As formações do Batuque FC e do São Pedro são as duas últimas equipas apuradas para a segunda eliminatória da Taça de São Vicente, depois de vencerem este domingo, 23, o Ribeira Bote e Amarante, respetivamente.

A primeira eliminatória da Taça de São Vicente teve continuidade este domingo, 23, com o jogo Batuque FC x Ribeira Bote e São Pedro x Amarante.No primeiro jogo da tarde a equipa de Alto Miramar levou de vencida a formação do Ribeira Bote por 3-1, selando o apuramento para a segunda eliminatória.

Já no segundo jogo do dia e último da primeira eliminatória da Taça de São Vicente, o duelo foi entre duas equipas do segundo escalão, onde o São Pedro foi mais feliz tendo vencido o Amarante por 2-0. A equipa da zona piscatória segue em frente, enquanto que os amarantinos caem logo a primeira ronda.

Já ontem, o Ponta d Pon de Fonte Inês empatou com a equipa do Castilho 1-1, no período regulamentar, mas acabou por conquistar um lugar na próxima fase, após vencer nos penaltis por 5-4.

Já a Académica do Mindelo venceu o Falcões do Norte por 1-0. O golo solitário foi apontado por Dy Maldini, aos 22 minutos do jogo.

Com estes resultados, passam a segunda fase 4 equipas do primeiro escalão (Mindelense, Derby, Académica do Mindelo e Batuque FC) e ainda três equipas da segunda escalao (Calhau, Ponta d Pon e São Pedro).

A 2ª eliminatória disputa-se no dia 26 de Fevereiro e as meias-finais estão aprazadas para dia 19 de Março. A final joga-se no dia 23 de Abril.

Esta prova enquadra-se também nas celebrações do Dia do Município de São Vicente que se celebra hoje, sábado, 22 Janeiro.

Resultados completos da Primeira Eliminatória:

Farense 2-3 Mindelense

FC Derby 2-1 Salamansa

Calhau 2-0 Corinthians

Castilho 1-1 Ponta d Pon (4-5)

Académica do Mindelo 1-0 Falcões do Norte

Batuque FC 3-1 Ribeira Bote

São Pedro 2-0 Amarante