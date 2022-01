Covid-19: São Vicente contabiliza catorze mortes neste mês

24/01/2022 00:47 - Modificado em 24/01/2022 00:47

Durante o mês de janeiro a ilha de São Vicente já contabiliza catorze óbitos associados a covid-19, sendo até então o mês mais critico na ilha desde o início da pandemia da covid-19. Somente neste fim-de-semana houve a notificação de mais 4 mortes.

Num mês em que a pandemia voltou a assolar e de que maneira o país, isto, devido a nova variante da Ómicron, São Vicente tem sido das ilhas mais fustigadas a par da ilha de Santiago. O país já contabiliza 42 mortes associados a complicações devido a covid-19, onde destacam-se as ilhas de São Vicente e Santiago.

No entanto, ressalva-se que algumas dessas mortes estejam associadas a outras causas. Em São Vicente catorze pessoas já perderam a vida, mas deste número, de acordo com os dados emitidos pelo Ministério da Saúde, sete morreram devido a outras causas.

Nas últimas 24 horas foram notificados mais três óbitos, sendo dois em Santo Antão (1 na Ribeira Grande e outro no Porto Novo), e ainda uma na ilha de São Vicente, que de acordo com o MS faleceu devido a outros problemas de saúde.

Com estes dados o país, já contabiliza 389 mortes associadas a covid-19, das quais 31 por outras causas.

Também nas últimas 24 horas houve mais 50 casos positivos de covid-19, a maioria na ilha de Santiago (21), com a cidade da Praia a ter 16, Santa Catarina 4 e São Salvador do Mundo 1. São Vicente tem 19 casos, Santa Catarina do Fogo com 2, Porto Novo 1 caso, Sal com 2 e Ribeira Brava de São Nicolau com 5 casos.

No entanto, houve mais 306 pessoas que estavam em isolamento receberam alta, pelo que o país passa a ter agora 53.448 casos recuperados.

Cabo Verde tem neste momento um total de 55.306 casos positivos acumulados, das quais 1429 estão ativos.