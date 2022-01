Obras do Polidesportivo da Zona Norte vão ser retomadas brevemente – UCS

23/01/2022 20:06 - Modificado em 23/01/2022 20:06

Citando uma série de investimentos públicos e privados na ilha, o primeiro-ministro falou na aposta do Governo na área do desporto e informou que o seu executivo intercedeu junto da Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, para avançar com as obras de construção do Polidesportivo de Oeiras Norte, em Chã de Alecrim, São Vicente, cujas obras pararam devido à pandemia e também, porque faltava a Câmara de Oeiras disponibilizar a cobertura.

Apesar desta garantia do governo sobre o avanço das obras, ainda não é possível saber, para quando o término desse edifício desportivo, cuja empreitada se arrasta há cerca de 10 anos anos.

Por isso, segundo Ulisses Correia e Silva, “há razões para estar optimista quanto à dinamização da economia da Ilha de São Vicente” que, acrescentou, “é importante na criação de emprego e rendimento”.

O polivalente da zona norte da ilha é uma esperança para os jovens dos arredores da zona de Chã de Alecrim e outros bairros.