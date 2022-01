São Vicente: HBS ganha nova maternidade no final deste ano

23/01/2022 19:53 - Modificado em 23/01/2022 19:53

O arranque da construção da nova maternidade e pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, deverá acontecer no final deste ano, avançou o Primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva que falava sobre os investimentos na área de saúde na ilha, anunciou que a construção da nova maternidade e pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, deverá arrancar no final deste ano, com central de consulta moderna, que servirá toda a região norte do país”.

Ainda em termos de saúde, o governante afirmou que a ilha do Monte Car lidera a campanha de vacinação nacional com 85 por cento (%) da população adulta vacinada com a segunda dose, conforme Ulisses Correia e Silva, que disse ainda que 91 % dos adolescentes, dos 12 aos 17 anos, foram inoculados com a primeira dose e 65,6% deles com a segunda dose.

No entanto, afirmou que “é preciso trabalhar a dose de reforço (3ª dose), cuja percentagem da ilha está nos 17,6 %”. “O momento ainda é de pandemia, é de gestão e combate à pandemia, mas quando atingimos bons números devemos celebrar e manter a atenção, que é necessário manter o esforço de vacinação e de protecção”, destacou.

Também avançou que o programa “Remote Working” para a atracção de nómadas digitais, que está em execução na ilha, com a implementação do conceito Vila Digital, irá aumentar de dimensão. Ulisses Correia e Silva disse que cinquenta deles já visitaram São Vicente e o objectivo é aumentar de forma significativa esse número de nômades digitais na ilha.