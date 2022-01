Homem encontrado morto na praia de Bote já foi identificado pela família

O homem que foi encontrado esta manhã na Praia de Bote, em São Vicente, já foi identificado pela Polícia.

Após recolher algumas informações, que o malogrado se tratava de um guarda noturno pelos lados da Loja Serradas e que ia sempre dar um passeio pela praia à noite, conseguiu chegar aos familiares do falecido.

No entanto, sem avançar o nome, a PN garantiu que o corpo do homem de 56 anos está em perícia médica no Hospital Baptista de Sousa e que o cadáver foi encontrado por volta das 08:00.

Conforme comandante da PN em São Vicente, João Santos, o corpo foi removido pelas autoridades competentes, como a Delegacia de Saúde e a Polícia Judiciária (PJ), esta última que tomou conta da ocorrência.