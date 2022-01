Ocean Race em São Vicente com projecto de 1.6 milhões de euros na Matiota

O projecto, da Ocean Race Village, na Matiota, que está incluído na Ocean Race 2022-2023, que a ilha de São Vicente vai receber entre 20 e 25 de janeiro do próximo ano,está avaliado em 1,6 milhões de euros.

A arquitecta urbanística, Sandra Galina, responsável pelo planeamento e gestão da obra, vincou hoje no Mindelo, que no espaço da frente marítima serão instalados os pontos de atracação – que vai ficar como uma infraestrutura já pensando na Marina de recreio na zona.

Já a zona terrestre será toda reabilitada, pavimentada e tratada para a logística do evento, e posteriormente aproveitada para a construção do futuro clube náutico do Mindelo. O projecto também contempla a requalificação do espaço do “tanquinho d’Matiota”, assim como a ligação entre as zonas da Matiota e da Lajinha por mar, através de uma via pedonal encostada ao muro da Electra.

Por sua vez, o Primeiro Ministro salientou que a passagem da Ocean Race por Mindelo vai ser forte, pelo que vai acontecer durante e depois do evento mundial.

O mesmo assegura que durante os dias em que a ilha receberá a regata, haverá ocupação de hotéis, restauração, animação e entretenimento cultural, com vida na cidade e com economia, porque deixa dinheiro a circular.

“E mais, coloca Cabo Verde na centralidade do interesse do desporto náutico internacional. Estamos a falar de um evento internacional que tem respaldo nas televisões, nas revistas da especialidade, nos jornais, e estaremos no centro do mundo, pelo menos por alguns dias. Depois, é aproveitar ao máximo esta notoriedade que Mindelo e Cabo Verde vão ter com a realização deste evento”, diz.

Na mesma linha o PM assegurou que a cidade está a ser preparada para tirar o maior proveito da passagem da regata, a nível do comércio, eventos, restauração, hotelaria, serviços de entretenimento e de lazer, indústria criativa e animação cultural, musical e Carnaval fora de época.

Mindelo é uma das nove cidades a receber a maior regata do mundo, cuja primeira etapa começa em Alicante, na Espanha, a 15 de janeiro do próximo ano. É a primeira vez que Cabo Verde recebe uma etapa da Ocean Race.