Faleceu Lily Freitas presidente do grupo Carnavalesco Vindos do Oriente e figura incontornável do carnaval de São Vicente

22/01/2022 12:03 - Modificado em 22/01/2022 12:03

Faleceu hoje, 22 de Janeiro, na cidade do Mindelo, São Vicente, a presidente do grupo Carnavalesco Vindos do Oriente,Lily Freitas, como era carinhosamente conhecida no seio da população mindelense e cabo-verdiana.

A informação foi avançada pelo grupo Carnavalesco na sua página de Facebook, informando que Lili Freitas Fortes faleceu esta madrugada. Dona Lily, como era amavelmente tratada por todos.

Dona Lili, conforme informações apuradas, contraiu o novo coronavírus em São Vicente e enquanto esteve internada, acabou por contrair uma infeção urinária, que prejudicou ainda mais a sua saúde.

Mais informa que o funeral realiza-se hoje pelas 15:00 horas a partir da casa mortuária do Hospital Baptista de Sousa.