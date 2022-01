Covid-19: São Vicente com 39 dos 132 positivos de todo Cabo Verde que ultrapassa os 55 mil infetados

21/01/2022 01:55 - Modificado em 21/01/2022 01:55

A ilha de São Vicente diagnosticou esta quinta-feira um total de 39 novas infecções em 132 registados em todo Cabo Verde, em 1006 amostras recebidas. Nas últimas 24 horas foi confirmado mais um óbito no concelho de Santa Catarina de Santiago.

São dados do boletim diário do Ministério da Saúde e revelam que foram notificadas 55 contaminações da ilha de Santiago, dos quais 36 na Praia, 4 em Santa Catarina, 5 no Tarrafal, 3 em Santa Cruz, 3 em São Miguel, 2 em São Domingos, e 2 em S. Lourenço dos Órgãos; 5 na ilha do Fogo, em S. Filipe e 6 na Brava.

Ainda: 9 positivos em Santo Antão – Ribeira Grande 2, Paul 2 e Porto Novo 5 -, 5 no Sal, 9 na Ribeira Brava, 3 no Tarrafal de São Nicolau, 1 na Boa Vista. Não há notícia de casos na Ribeira Grande de Santiago , São Salvador do Mundo, Mosteiros, Santa Catarina do Fogo e Maio.

O documento revela ainda que 273 pessoas que estavam em isolamento tiveram alta, passando o país a ter 52679 recuperados.

O país passa a contabilizar 1924 activos 381 óbitos por Covid, 30 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo 55.023 positivos acumulados. A taxa de positividade baixou para 13,1 por cento.