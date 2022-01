Taça de São Vicente: Mindelense, Derby e Calhau são as primeiras equipas apuradas para a segunda eliminatória

21/01/2022 01:25 - Modificado em 21/01/2022 01:26

As formações do Mindelense, Derby e Calhau, são as primeiras três equipas a conseguirem a qualificação para a segunda eliminatória da Taça de São Vicente, ao eliminarem Corinthians, Farense e o Salamansa, respetivamente.

A festa da Taça teve início na tarde de quinta-feira, onde o Clube Sportivo Mindelense detentor do troféu, teve muitas dificuldades para ultrapassar o Farense de Fonte Filipe. Os Leões da Rua de Praia foram para o intervalo a perder por 1-0, mas no segundo tempo um hattrick de Edson valeu a passagem dos comandos de Rui Leite para a próxima fase, que ainda viram o Farense causar mossa com mais um tento.

Ainda nos jogos de hoje relativo à primeira eliminatória, nota para a vitória do FC Derby sobre o Salamansa por 2-1, num jogo onde também a turma azul e branca da Praça Estrela teve de aplicar a fundo.

Por fim, no embate entre equipas da segunda divisão, o Calhau derrotou o Corinthians por 2-0, carimbando presença na próxima fase da Taça de São Vicente.

A segunda maior prova futebolística da ilha terá continuidade no sábado, 22, feriado municipal com o primeiro jogo da tarde às 14 horas entre Ponta de Pom e Castilho, sendo o primeiro do segundo escalão e o segundo da primeira divisão. O segundo jogo do dia às 16 horas reserva o embate entre Académica e Falcões do Norte, duas formações da primeira divisão.

Por fim, no domingo 23, serão realizados os últimos jogos da Taça, com o primeiro jogo da tarde entre Ribeira Bote, campeão do Torneio Abertura 2021-22 da Segunda Divisão em São Vicente entre e o Batuque FC, um dos líderes do Campeonato Regional da 1ª Divisão. O último jogo reserva o jogo entre Amarante e São Pedro, duas equipas do segundo escalão.

Esta 1ª eliminatória coloca em confronto direto seis equipas do G-8, ou seja, sendo certo que 3 equipas da primeira divisão, vão ficar pelo caminho já nesta eliminatória.

A 2ª eliminatória disputa-se no dia 26 de Fevereiro e as meias-finais estão aprazadas para dia 19 de Março. A final joga-se no dia 23 de Abril.

Esta prova enquadra-se também nas celebrações do Dia do Município de São Vicente, que se celebra no sábado, 22.