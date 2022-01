São Vicente vai ser contemplado com pacote de 315 mil contos para materialização de diversos projectos

21/01/2022 01:12 - Modificado em 21/01/2022 01:12

A ilha de São Vicente vai ser contemplada com um pacote de 315 mil contos para materialização de diversos projectos, que estão inseridos no programa que visa a materialização da visão do Governo sobre o turismo, diversificação e sustentabilidade.

Entre os projetos estão a requalificação do mercado de peixe e integração da pesca na cadeia de valor do turismo, qualificação de núcleos museológicos, investimento no turismo cultural (Carnaval e Urdi), requalificação urbana de São Pedro, Calhau e Salamansa e criação da vila digital para o ‘remoto working’.

Os projectos para São Vicente passam ainda pela aposta no fomento empresarial da cadeia de valor do turismo, investimento no marketing digital para a promoção do destino São Vicente e no OceanRace.

Da mesma forma, o Conselho de Ministros aprovou o roteiro para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022/2026 (PEDS2), que operacionaliza o Programa do Governo e a Agenda Estratégica para o desenvolvimento sustentável, e, assim, os ODS.