Livro “A Cultura das Ilhas nos Selos Postais de Cabo Verde” faz uma “viagem” à cultura cabo-verdiana através de selos nas mais diversas áreas

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) apresenta, nesta sexta-feira, 21 de janeiro, o livro “A Cultura das Ilhas nos Selos Postais de Cabo Verde” que faz uma “viagem” à cultura cabo-verdiana através de selos nas mais diversas áreas.

A obra, que é da autoria de Ana Mafalda Moreira, convida o leitor a fazer uma “viagem” nos selos postais de Cabo Verde à cultura cabo-verdiana apresentada em selos nas mais diversas áreas, entre as quais, gastronomia, música e festas tradicionais, promovendo a divulgação do património existente.

Nas 185 páginas, o livro traz a criatividade da autora, mas conta também com o contributo de vários criadores, de entre eles, o conceituado artista plástico cabo-verdiano, Leão Lopes.

“A Cultura das Ilhas nos Selos Postais de Cabo Verde” contém ainda um texto de abertura do ministro da Cultura, Abraão Vicente.

A apresentação em São Vicente, marcada para esta sexta-feira, 21, estará a cargo de Leão Lopes e de Irlando Ferreira.

No mesmo dia o CCM recebe ainda a apresentação do livro “As Epidemias na História de Cabo Verde (1845 – 1907): Fontes para o seu estudo” do escritor José Silva Évora.

A obra, conforme o autor, é uma forma de elucidar outros investigadores que, porventura, venham a se interessar em aprofundar sobre as epidemias em Cabo Verde durante o período de 1845 – 1907.

O investigador José Silva Évora baseou-se num levantamento documental de todas as referências que existem no Arquivo Nacional de Cabo Verde, relativamente às epidemias que assolaram o País.

A apresentação será feita por Ana Cordeiro.

