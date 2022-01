UCS garante que Hotel FourPoints by Sheraton alinha com os investimentos que o Governo está a concretizar em São Vicente

Na sequência de uma visita efetuada às obras do Hotel FourPoints by Sheraton em São Vicente, o Primeiro Ministro sustentou que esta vai de encontro a de todos os investimentos que o Governo está a concretizar na ilha, “visando o desenvolvimento do turismo”.

“Está em bom ritmo e vai ao encontro de todos os investimentos que estamos a concretizar na ilha, visando o desenvolvimento do turismo”, disse Ulisses Correia e Silva que se fez acompanhar dos Ministros do Turismo e Transportes e da Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Carlos Santos e Eunice silva, respectivamente.

O mesmo referiu que se trata de um hotel de referência mundial, cinco estrelas, e com mais um conjunto de hotéis a serem construídos na ilha, vão duplicar o número de camas em São Vicente, “o que precisamos para podermos ter escala e dimensão para atrair o turismo com impacto na economia local”.

Para o Chefe do Governo, “cada um desses hotéis irá ser um promotor externo do turismo. Não se constroem hotéis para ficarem de portas fechadas, são os principais atores na promoção e na procura de mercados externos. A ilha vai ganhar escala com a circulação de mais pessoas e bens, para ter condições para ter mais transportes aéreos internacionais na ilha, voos low cost, e todas as outras atividades associadas ao turismo”, concluiu.