CAN’2021: Bubista e Nuno Borges negativos à covid-19

19/01/2022 23:47 - Modificado em 19/01/2022 23:47

@EC

O seleccionador nacional de futebol, Pedro Leitão Brito “Bubista” e o médio Nuno Borges testaram negativo à covid-19, pelo que marcaram presença no treino de Cabo Verde que ainda alimenta a esperança de continuar no Campeonato Africano das Nações (CAN’2021).

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) informa que no âmbito dos testes de despistagem à covid-19 realizados domingo, 16, Bubista e o jogador Nuno Borges acusaram negativo e que mesmo assim não foram opção para o jogo com os Camarões.

A mesma fonte esclarece que não estiveram no jogo com os Camarões, que aconteceu está segunda-feira, 17, por terem testado negativo 72 horas antes do encontro.

A selecção de Cabo Verde está à espera de uma vaga entre os quatro melhores classificados dos seis grupos, para marcar presença nos oitavos de final do CAN’2021.

Cabo Verde terminou a primeira fase na terceira posição do grupo A, com quatro pontos, sendo que os Camarões, no primeiro lugar com sete pontos e Burkina Faso no segundo com quatro, conseguiram a passagem aos oitavos de final.

De referir que, de acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.