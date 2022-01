Regional sofre interregno e dá lugar à 1ª eliminatória da Taça São Vicente

19/01/2022 23:45 - Modificado em 19/01/2022 23:45

O campeonato regional de futebol de São Vicente para este fim-de-semana, para dar lugar à 1ª eliminatória da Taça. São sete jogos distribuídos entre esta quinta-feira, 20, sábado 22, feriado municipal, e domingo 23, envolvendo as 8 equipas da 1ª e 6 da 2ª Divisão.

A festa da Taça arranca esta quinta-feira, 20, feriado nacional, às 12 horas com o jogo entre o Calhau e o Corinthians, duas equipas que militam na segunda divisão. Às 14 horas será a vez de duas equipas do primeiro escalão entrarem em palco, o Mindelense detentor do troféu e o Farense de Fonte Filipe que vai estrear o treinador Yoya no banco. Já às 16 horas do mesmo dia, mais duas equipas da primeira divisão voltam a entrar em campo, desta feita, Derby e Salamansa.

A segunda maior prova futebolística da ilha terá continuidade no sábado, 22, feriado municipal com o primeiro jogo da tarde às 14 horas entre Ponta de Pom e Castilho, sendo o primeiro do segundo escalão e o segundo da primeira divisão. O segundo jogo do dia às 16 horas reserva o embate entre Académica e Falcões do Norte, duas formações da primeira divisão.

Por fim, no domingo 23, serão realizados os últimos jogos da Taça, com o primeiro jogo da tarde entre Ribeira Bote, campeão do Torneio Abertura 2021-22 da Segunda Divisão em São Vicente entre e o Batuque FC, um dos líderes do Campeonato Regional da 1ª Divisão. O último jogo reserva o jogo entre Amarante e São Pedro, duas equipas do segundo escalão.

Esta 1ª eliminatória coloca em confronto direto seis equipas do G-8, ou seja, sendo certo que 3 equipas da primeira divisão, vão ficar pelo caminho já nesta eliminatória.

A 2ª eliminatória disputa-se no dia 26 de Fevereiro e as meias-finais estão aprazadas para dia 19 de Março. A final joga-se no dia 23 de Abril.

Esta prova enquadra-se também nas celebrações do Dia do Município de São Vicente, que se celebra na terça-feira, 22.