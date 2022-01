CAN’2021: Cabo Verde apura-se para os oitavos-de-final como um dos melhores terceiros classificados

19/01/2022 23:40 - Modificado em 19/01/2022 23:40

A nossa seleção carimbou esta quarta-feira, 19, a presença nos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021 ) na qualidade de um dos quatro terceiros lugares dos seis grupos, depois das derrotas do Sudão e da Guiné-Bissau.

Com o combinado de resultados registados esta quarta-feira, 19, no grupo D, em que ditou a vitória do Egipto ante ao Sudão por 1-0 e da Nigéria sobre a Guiné-Bissau por 0-2, os Tubares Azuis deixaram de fazer contas, apurando imediatamente para os oitavos de final da competição.

Cabo Verde é neste momento o melhor terceiro classificado de todos os grupos com 4 pontos, a par do Malawi. Estas duas seleções são seguidas pela Tunísia com três pontos (menos um jogo) e Comoros também com três pontos. Serra Leoa ainda busca esta quinta-feira, uma possível qualificação para a próxima fase.

Os jogos dos grupos E e F, previstos para esta quinta-feira, 20, vão definir as outras três seleções qualificadas na qualidade de terceiros classificados.

Cabo Verde terminou a primeira fase na terceira posição do grupo A, com quatro pontos, sendo que os Camarões, no primeiro lugar, com sete pontos, e Burkina Faso, no segundo, com quatro, conseguiram a passagem aos oitavos de final.

De referir que, de acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E, com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.