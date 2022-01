Covid-19: Prorrogado a situação de contingência por mais 30 dias

19/01/2022 23:32 - Modificado em 19/01/2022 23:32

O Governo anunciou hoje a prorrogação do estado de contingência por mais 30 dias, devido à persistência dos casos da covid-19, após a análise da situação epidemiológica em todo o País, realizada pela Direcção Nacional de Saúde.

De acordo com a porta-voz do Conselho de Ministro, hoje realizado na ilha de São Vicente, a ministra Filomena Gonçalves, este novo estado de contingência será nos “exactos termos” da anterior resolução 116/2021, de 28 de Dezembro, e entra em vigor às 00:00 de sexta-feira, 20.

Num momento em que vários pontos do país, sobretudo na ilha de Santiago, estão enfrentando dificuldades em termos de vacinação, a mesma aproveitou para apelar à nação para “juntar as forças” na vacinação, já que esta “salva vidas”.

“Peço atenção especial dos jovens e menos jovens de Santiago Norte, particularmente dos Picos, Santa Catarina e Tarrafal, no sentido de aderirem à campanha de vacinação”, pois, concretizou, “só assim será possível retomar a normalidade” vincou.

O Conselho de Ministros aprovou ainda a resolução que cria o Gabinete Integrado de Apoio do Programa de Realojamento Sal e Boa Vista, “mais uma medida dirigida a extratos sociais desfavorecidos”, de forma a contribuir para melhores condições de habitabilidade, que terá envolvimento transversal com outros sectores.

Por fim, Filomena Gonçalves deu conta da aprovação de uma resolução para a criação de uma comissão interministerial, com o envolvimento dos municípios do Fogo e Brava, para apresentar uma proposta de lei de criação de uma zona económica essencial do vulcanismo com epicentro na ilha do Fogo e abarcando a ilha Brava.

O objectivo é a criação de um quadro estratégico, legal e de incentivos fiscais e parafiscais, “valorizando o potencial” endógeno e a Diáspora dessas duas ilhas, com impacto a nível nacional.