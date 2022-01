Covid-19. Cabo Verde com duas mortes e 270 novos casos em 24 horas

18/01/2022 23:54 - Modificado em 18/01/2022 23:54

Cabo Verde registou duas mortes por Covid-19, ambas na ilha de Santiago, e mais 270 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.

Cabo Verde registou mais duas mortes por Covid-19, ambas na ilha de Santiago, sendo uma no concelho de Santa Catarina e outra no concelho do Tarrafal, elevando para 378 o acumulado de óbitos no país por causa da doençae mais 270 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério avançou que, de um total de 1802 amostras recebidas nos laboratórios, somam-se 270 casos novos de infeção pelo novo coronavírus, dando uma taxa de positividade de 15,0%.

Os novos infetados foram reportados na Praia (47), Ribeira Grande (2), São Domingos (4), Santa Catarina (21), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal (5), São Miguel (1) e São Lourenço dos Órgãos (1), todos na ilha de Santiago, 9 em São Filipe (Fogo), 3 nos Mosteiros e 4 em Santa Catarina.

Já em Ribeira Grande de Santo Antão, houve a notificação de mais 29 casos, 64 em São Vicente, sete na Brava, 3 no Porto Novo, 31 no Sal, 21 em Ribeira Brava de São Nicolau, 6 no Tarrafal de São Nicolau, 9 na Boa Vista e 2 no Maio.

E desde ontem mais 599 pessoas receberam alta, de um total agora de 52.108 casos recuperados da infeção respiratória.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou um total de 54.637 casos positivos, existindo ao dia de hoje 2114 casos ativos.