São Vicente recebe Conselho de Ministros descentralizado no quadro de uma visita de três dias a ilha por parte do PM

18/01/2022 23:52 - Modificado em 18/01/2022 23:52

São Vicente

A ilha de São Vicente vai receber esta quarta-feira, 19, uma reunião do Conselho de Ministros descentralizado, nas instalações do Ministério do Mar, acto que se enquadra no programa de visita de três dias, por parte do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

De acordo com nota governamental a reunião do Conselho de Ministros descentralizado, nas instalações do Ministério do Mar, será presidido por Ulisses Correia e Silva, que inicia esta terça-feira, uma visita de três dias a ilha.

Para esta quarta-feira, de manhã consta da agenda do PM o lançamento das obras do Terminal de Cruzeiros do Porto Grande e a inauguração do projeto de habitação social da Portelinha, financiado pelo governo chinês.

Já à tarde, o chefe do Governo presidirá à cerimónia de abertura do Fórum Pensar São Vicente, iniciativa da Câmara Municipal de São Vicente, que vai decorrer na zona da Ribeira de Julião.

No dia seguinte, na quinta-feira, 20, a delegação governamental liderado pelo PM, manterá encontros de trabalho com o presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, seguido de reunião do Conselho Estratégico Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEMSV).

Este encontro com o líder da UCID vem na rasto de reunião idêntica que o chefe do Governo manteve com o PAICV, tendo ficado acordado que o Governo passa a reunir-se trimestralmente com os partidos políticos com assento parlamentar, com o objectivo de criar “um quadro de relação de confiança e de concertação regular”.

A visita do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva ficará concluído na sexta-feira, 21, com uma visita ao Centro de Acolhimento de Crianças com Paralisia Cerebral.