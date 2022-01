Alcides Graça: Saio da CPR do PAICV de consciência tranquila e com sentimento de missão cumprida”

18/01/2022 23:51 - Modificado em 19/01/2022 00:27

É com consciência tranquila e com sentimento de missão cumprida, que Alcides Graça, presidente da Comissão Política Regional (CPR) do PAICV, em São Vicente, diz estar a sentir na hora de deixar a liderança do partido na ilha.

Depois de três mandatos a frente do partido tambarina na ilha do Monte Cara, Graça frisa que chegou o momento de deixar a liderança, tendo tomado a decisão após muita ponderação em não candidatar para um quarto mandato, tratando-se por isso de uma questão de “princípios, de coerência e por causa do fim do ciclo regional”.

A mesma fonte, diz ainda que não obstante os pedidos de muitos camaradas para continuar, ninguém deve ficar por mais de três mandatos no mesmo cargo, ainda que seja com legitimidade do povo e do partido.

“Para além do desgaste natural, pode transformar o líder e conduzi-lo a excessos e ou relaxamento no exercício das suas funções”, explicou Graça através de uma publicação na sua página oficial do Facebook.

Entretanto, revelou que colocou o cargo à disposição dos militantes, apesar de não estar “obrigado estatutariamente” a realizar eleições antecipadas, defendendo por isso, que devem ser realizadas eleições internas regionais para a renovação dos órgãos regionais”, pelo que “convocou a CPR para deliberar a marcação de eleições internas regionais”.

“Considero felizardo por ter percebido e aceite, naturalmente, o fim do ciclo à frente da CPR. Na política os ciclos fecham-se e abrem-se naturalmente por força da própria dinâmica e intensidade dessa actividade” concluiu.