Yoya assume substituir Paulo Rodrigues no comando técnico do Sporting Club Farense de Fonte Filipe

18/01/2022 23:45 - Modificado em 18/01/2022 23:45

O Sporting Club Farense anunciou, esta terça-feira, 18 de janeiro, que chegou a acordo com o treinador Arlindo Sanchés “Yoya”, para assumir a equipa principal, depois da saída de Paulo Rodrigues.

Através de uma nota, a equipa de Fonte Filipe que ocupa por esta altura o modesto sexto lugar com apenas três pontos, aponta que o clube e o treinador Paulo Rodrigues decidiram não dar continuidade ao vinculo iniciado em dezembro de 2019.

Nesta senda, o clube aponta que foram três anos de trabalho conjunto e “vantajoso”, onde se estabeleceram laços entre o clube e o treinador. “O Sporting Club Farense de Fonte Filipe agradece ao treinador Paulo Rodrigues toda a sua dedicação empregue em cada dia de trabalho nesta casa, deixando votos de felicidades para o seu futuro pessoal” enaltece o clube.

No entanto, aproveitou para anunciar que chegou a acordo com o treinador Arlindo Sanchés “Yoya” para assumir o cargo de treinador da equipa principal.

De realçar que o treinador Yoya, treinou por algumas épocas a equipa do Derby, estando nos últimos anos inativo.

Disputadas as primeiras quatro jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com doze pontos, cada, Derby tem sete, Académica e Falcões do Norte tem seis cada, Farense têm três pontos, Castilho soma um ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.