Covid-19: Pandemia tirou mais 40% dos turistas de cruzeiro a Cabo Verde em 2021

18/01/2022 11:33 - Modificado em 18/01/2022 15:33

© César Costa

De acordo com o relatório de tráfego anual elaborado pela Enapor, empresa pública responsável pela gestão dos portos do arquipélago, foram movimentados 30 navios de cruzeiro em escalas no país em 2021, menos 11 face a 2020.

Este movimento foi registado em oito portos que movimentaram em 2021 mais de 11 mil turistas em navios de cruzeiro, número que a pandemia de covid-19 reduziu em 41% face a 2020, acumulando a segunda forte quebra anual consecutiva

Em 2019, no ano de maior movimento na procura turística por Cabo Verde, e antes dos efeitos da pandemia de covid-19, os portos cabo-verdianos receberam 149 movimentos de navios de cruzeiro e 48.500 turistas.

Esse movimento de turistas caiu mais de 60% em 2020, para 18.872 turistas e 41 navios, e mais 41% em 2021, segundo os dados da Enapor.

Cerca de metade do movimento de turistas e de navios de cruzeiro em Cabo Verde em 2021 voltou a ser no Porto Grande, cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, construído em 1962.

Aquele porto vai receber um novo terminal de cruzeiros, cuja obra deverá arrancar este mês, anunciou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil e Empreitel Figueiredo foi selecionado em abril de 2021 para construir este terminal, uma das maiores obras públicas dos últimos anos em Cabo Verde.

A obra foi adjudicada por 26.483.603 euros, co-financiada pelo Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional, e tem um prazo estimado para conclusão de 22 meses.

O Governo cabo-verdiano prevê que seja possível captar anualmente 200.000 turistas de cruzeiros com esta infraestrutura.

De acordo com informação anterior da empresa Enapor, com o levantamento das restrições impostas para conter a transmissão da pandemia de covid-19, os portos de Cabo Verde voltaram a receber — possibilitando o desembarque dos turistas – navios de cruzeiro com passageiros desde 19 de outubro passado.

“É um sinal animador e servirá como um teste a um regresso seguro dos cruzeiros, atendendo as novas condições de segurança para a receção desses navios”, explicou a Enapor.

Devido à covid-19, o turismo de navios de cruzeiro ficou paralisado desde o início da pandemia no arquipélago, em março de 2020, mas alguns países já retomaram, de forma gradual, a atividade.

“Pretende-se uma retoma progressiva e sustentada dos cruzeiros e neste sentido os Portos de Cabo Verde, em concertação com as entidades de saúde e demais parceiros, encontram-se preparados para a receção desses navios, estando definido os protocolos necessários ao cumprimento de todas as normas de higiene e segurança impostas pela situação epidemiológica atual”, destacou a Enapor.

Lusa