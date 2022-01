Aqui tem mais imagens do próximo telemóvel da Oppo

18/01/2022 11:16 - Modificado em 18/01/2022 11:18

Foram partilhadas novas informações e imagens sobre o próximo telemóvel da Oppo, o Find X5 Pro, que permitem ter uma melhor ideia do que poderemos esperar.

Diz a página de Twitter de Abhishek Yadav que este modelo Pro contará com um ecrã LPTO com 2K de resolução e até 120Hz de ‘refresh rate’, processador Snapdragon 8 Gen 1, bateria de 5.000mAh com carregamento rápido de 80W com fios e de 50W sem fios. A câmara do Find X5 Pro terá três sensores de 50MP, 50MP e 13MP.

Na galeria acima poderá ver imagens do modelo standard Find X5, com um módulo de câmara mais saliente tal como tem sido imagem de marca dos mais recentes telemóveis da marca.

Ainda não há notícias sobre este lançamento da Oppo mas, tendo em conta a frequência destas fugas de informação, diríamos que poderá haver notícias muito em breve.

Noticias ao Minuto