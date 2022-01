Santo Antão: o desenvolvimento da ilha só será realidade com a “construção do aeroporto”

18/01/2022 11:00 - Modificado em 18/01/2022 11:00

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, sublinhou durante a sessão solene comemorativa do Dia do Município, que o desenvolvimento efetivo da ilha será possível com a construção do aeroporto, que consequentemente pode gerar emprego e criar oportunidades aos jovens.

Orlando Delgado falava durante a sessão solene comemorativa do Dia do Município, onde apontou que, a construção de um aeroporto vai potenciar o desenvolvimento da ilha, “gerar empregos, e permitir que os jovens tenham oportunidades aqui em Santo Antão”.

Quanto ao desenvolvimento do concelho da Ribeira Grande, o autarca salientou que o balanço é “francamente positivo” e considerou que muitos desafios no concelho foram superados tais como a educação básica, secundária, profissional, o acesso ao abastecimento de água, infraestruturação desportiva e social, requalificação urbana das cidades e o acesso à energia 24 hora/dia.

Por seu lado, Janine Lélis, Ministra da Coesão Territorial, em representação do governo, considerou no seu discurso que é uma “oportunidade” para “ressalvar a boa parceria do Governo” com o município da Ribeira Grande.

Janine Lélis enfatizou que o Governo não tem “poupado esforços” para junto com as câmaras municipais realizar investimentos que vão ao encontro dos “anseios” das populações.

“A prova disso estão nas marcas da governação que desde 2016 têm sido deixadas um pouco por todo o município”, afirmou a ministra, que acrescenta que são “investimentos importantes” realizados com foco no “bem-estar das pessoas e no combate à pobreza e as desigualdades sociais”.

A ministra continuou dizendo que nem o Governo e a edilidade estão “plenamente satisfeitos”, o que os “motiva” a continuar a trabalhar para que realmente possam estar a serviço daquilo que é função pública.

Recorde-se que, devido ao contexto pandémico, a Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG) suspendeu as atividades programadas para comemoração do dia do município, assinalado a 17 de Janeiro, focando somente no ato solene e no “Encontro da Lusofonia” teve um número “muito reduzido” de pessoas.

A elevação de Ribeira Grande à categoria de concelho aconteceu há 290 anos, no dia em que se assinala igualmente os 560 anos da descoberta da ilha de Santo Antão.