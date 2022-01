Cabo Verde Airlines prepara para iniciar em fevereiro ligação para Lisboa a partir de São Vicente e Sal

18/01/2022 10:53 - Modificado em 18/01/2022 10:53

A Cabo Verde Airlines (CVA) tem para breve, em fevereiro, voos semanais para Lisboa, Portugal, a partir dos aeroportos internacionais do Sal e de São Vicente. A programação está marcada para as quintas, sextas e sábados. Uma programação com olhos postos na evolução da pandemia.

Em comunicado, a companhia aérea precisa que, a partir de 11 de fevereiro, os voos entre Lisboa – Sal estão programados para sextas-feiras e que Sal – Lisboa acontecerão aos sábados.

Por outro lado, acrescenta que a partir de 03 de fevereiro, haverá um voo semanal entre Lisboa – Mindelo às quintas-feiras e Mindelo -Lisboa às sextas-feiras.

A mesma fonte esclarece que, conforme o plano de retoma, a companhia está a introduzir, de forma gradual, mais voos com base na evolução da pandemia da covid-19 a recuperação dos mercados emissores.

De referir que a Cabo Verde Airlines retomou as operações na rota Lisboa – Praia em 27 de dezembro, coincidindo com o 63.º aniversário da companhia aérea cabo-verdiana, depois de um interregno iniciado em março de 2020, na sequência das limitações internacionais impostas para conter a pandemia.

Em março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da TACV por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36% da Cabo Verde Airlines – nome comercial da companhia) e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

O Estado cabo-verdiano assumiu em 06 de julho a posição de 51% na TACV, alegando vários incumprimentos na gestão e dissolvendo de imediato os corpos sociais.

Em 26 de Novembro, a Loftleidir Cabo Verde anunciou que deu início a um processo arbitral contra o Estado cabo-verdiano alegando “violação dos acordos celebrados entre as partes”, face à renacionalização da companhia aérea de bandeira TACV.