Tribunal de São Vicente decreta prisão preventiva para indivíduo suspeito de roubo com armas de fogo e branca

18/01/2022 00:11 - Modificado em 18/01/2022 00:11

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva um individuo suspeito da prática de crimes de roubo na via publica com recurso a armas de fogo e brancas.

De acordo com nota da Polícia Judiciaria, os crimes terão sido praticados na zona da Ribeira Bote nos último dois meses de 2021, ou seja, em novembro e dezembro.

O individuo, de 31 anos de idade, foi detido no dia 12 de janeiro último, fora de flagrante delito, de acordo com informações avançadas pela Polícia Judiciaria que esclarece ainda que o suspeito residia na zona da Ribeira Bote. Os crimes terão ocorrido nos meses de novembro e dezembro, com recurso a armas de fogo e branca.

Submetido a interrogatório, o Tribunal aplicou ao arguido detido a medida mais gravosa, prisão preventiva.