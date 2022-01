CAN´2021: Garry Rodrigues saltou do banco para devolver a esperança de Cabo Verde ser apurado para os oitavos-de-final

17/01/2022 23:57 - Modificado em 17/01/2022 23:58

A selecção nacional de futebol empatou hoje, a uma bola, com os Camarões, graças a um golo de belo efeito do avançado Garry Rodrigues, e fica assim à espera de um lugar entre os quatro melhores classificados para os oitavos-de-final do Campeonato Africanos das Nações (CAN’2021).

Cabo Verde entrou em campo com hipóteses matemáticos de selar o apuramento sem depender de terceiros para os oitavos de final da CAN, mas não foi além de um empate a uma bola com os Camarões, numa jornada em que houve o mesmo resultado entre a Etiópia e Burkina Faso.

Em partida a contar para a terceira jornada do grupo A, realizada no Estádio Olembe, em Yaoundé, Cabo Verde teve algumas oportunidades para marcar, mas terminou a primeira parte a perder por 1-0, com golo apontado pelo avançado Aboubakar, através de livre a meio do meio-campo.

O avançado Garry Rodrigues que iniciou o jogo no banco, foi o amuleto da sorte dos cabo-verdianos, e como se costuma dizer no futebol; entrou viu e marcou. Foi aos 53 minutos que o avançado do Olympiacos da Grécia concluiu de calcanhar, um cruzamento com mestria de Kenny Rocha.

Nota de destaque no jogo para o defesa central Pico Lopes, que assim como nos outros jogos, não deu hipóteses na defensiva cabo-verdiana e foi considerado o “ homem do jogo” pela CAF.

Cabo Verde ocupa a terceira posição, com quatro pontos, os mesmos que o Burkina Faso ( tem Vitória sobre Cabo Verde) que empatou, também a um golo, como a Etiópia.

Os Tubarões Azuis, ficam à espera de uma vaga entre os quatro melhores classificados dos seis grupos, e neste momento são o melhor terceiro classificado com quatro pontos, mas ficam a espera de ver o que fará as equipas dos outros grupos.

De referir que, de acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo, mais os quatros melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.