Covid-19: Internados no país continuam a aumentar

17/01/2022 23:52 - Modificado em 17/01/2022 23:52

Cabo Verde tem 75 pessoas internadas com covid-19, sendo que destes, três estão num estado crítico e 12 grave. A taxa de ocupação hospitalar é de 86 por cento (%).

O Diretor Nacional de Saúde apontou, hoje, que estão internadas 75 pessoas nos estabelecimentos hospitalares do País, com destaque para os hospitais da Praia, Santiago Norte, São Vicente, Santo Antão Norte e Fogo.

No Hospital Agostinho Neto estão internadas 15 pessoas das quais seis em estado grave, no Hospital Regional Santa Rita Vieira estão 18 pessoas internadas e quatro estão em estado grave. No Hospital Batista de Sousa há 18 internados, dos quais três em estado crítico. No hospital regional São Francisco de Assis no Fogo estão 12 pessoas, sendo que um deles está em estado grave. Já no hospital regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão estão 11 pessoas, das quais um em estado grave. Por fim, no Sal está uma pessoa internada no hospital regional Ramiro Figueira, que está estável.

Das pessoas internadas, 15 se encontram em estado grave e crítico representando um taxa de 20 por cento (%) das pessoas que estão internados. Os restantes 80 por cento (%) das pessoas encontram-se estável.

Nota para 27 pessoas que não estão vacinados, representando 36 por cento (%) de não vacinados. “É um número bastante considerável, visto que neste tempo muitas pessoas já deveriam estar vacinados. Quem não está vacinado acaba por ter problemas de saúde”, frisou o DNS.

Sobre a vacinação o mesmo avançou que Cabo Verde tem até este momento, 313.266 da população já vacinada com a primeira dose, ou seja, 84,6 por cento. Já com a segunda dose 265.707 pessoas, um total de 71,7 por cento (%).

Quanto aos adolescentes dos 12 aos 17 anos, Jorge Noel Barreto afirma que cerca de 62,4% destes já receberam a primeira dose, ou seja 36.938 adolescente.

Nas últimas 24 horas o país reportou mais duas mortes por covid-19, 167 casos novos positivos, do total de 767 resultados recebidos e 757 recuperados.

Dos casos positivos reportados nas últimas 24 horas, São Vicente registou (40), seguido da cidade da Praia (18), Boa Vista (17) Santa Catarina (16), Porto Novo (15), Sal (14), Brava (8), Santa Catarina do Fogo (8) Sal (7), Tarrafal (7) Tarrafal de São Nicolau (6), Boa Vista (6), Maio (5), Mosteiros (5), Ribeira Grande de Santo Antão (4), S. Miguel (4), São filipe (4), Ribeira Brava –São Nicolau (2), Santa Cruz (2), São Lourenço dos Órgãos (1) Tarrafal de São Nicolau (1), São Domingos (1), São Salvador do Mundo (1).

Com esses dados, o País passa a contabilizar 2.445 casos activos, 51. 509 casos recuperados, 376 óbitos, 28 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 54.367 casos positivos acumulados.