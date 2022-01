Covid-19: Cabo Verde registou 14 mortes na última semana

17/01/2022 23:50 - Modificado em 17/01/2022 23:52

Cabo Verde registou, na última semana, um total de 14 pessoas que faleceram devido a complicações associadas a covid-19, sendo 9 do sexo masculino e cinco do sexo feminino, avançou o Director Nacional de Saúde.

Jorge Noel Barreto avançou com estas informações durante a conferência de imprensa semanal sobre o ponto de situação da covid-19 no país frisando que a média de idade das pessoas que faleceram foi de 78 anos.

A mesma fonte sustentou que a maioria das pessoas que continua a falecer no país, devido a complicações associadas a covid-19 são pessoas com mais de 60 anos de idade.

Dessas 14 pessoas apenas duas pessoas tinham idades superior a 60 anos. O mais novo tinha 57 anos e a mais idosa 98 anos. A maior parte dessas pessoas apresentava outros problemas de saúde, o que acabou por complicar a situação clínica, visto que 57 por cento (%), tinham doenças, cardíacas, hipertensão e outros…

Também 29 por cento (%) tinha diabetes e 14 por cento (%) padecia de doenças renais crónicas.

Metade dessas pessoas estavam vacinadas contra a covid-19, ao passo que a outra metade não estava vacinada. “Vemos de facto que a vacinação protege, mesmo que metade dessas pessoas morreram. Mas já dissemos que outras patologias que as pessoas apresentam acaba por dificultar a evolução clínica mesmo que estejam vacinadas” frisou o DNS.

Por isso, salientou mais uma vez a importância da vacinação para as pessoas com mais de 60 anos de idade que não querem ser imunizados, para estarem mais protegidos no caso de se infetarem com a covid-19.