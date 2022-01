São Vicente: Ribeira Bote sagra-se campeão do Torneio de abertura após beneficiar do empate entre o Amarante e o São Pedro

17/01/2022 00:03 - Modificado em 17/01/2022 00:03

O Sport Club Ribeira Bote, venceu este domingo o Torneio de Abertura da Segunda Divisão do Futebol de São Vicente, após vencer a equipa do Calhau por 2-0 em jogo da última jornada da prova e benificar do empate a uma bola do Amarante e São Pedro.

O título, contudo, foi conquistado após o Amarante, líder da prova com 10 pontos a entrada do jogo empatou com a equipa de São Pedro por uma bola, e deixa escapar assim a oportunidade de conquistar o Torneio, já que tinha obrigatoriamente que vencer após o Ribeira Bote, segundo colocado vencer o Calhau no sábado, 15 de janeiro.

O campeonato da segunda divisão arranca no dia 29 com a primeira jornada entre São Pedro e Corinthians e o Calhau Ribeira Bote. No Domingo, Amarante, Ponta de Pom.

A anteceder a prova, entretanto, a associação tem agendado para os dias 20, 21 e 22 de janeiro, a primeira eliminatória da Taça de São Vicente.

A prova coloca frente a Frente o Calhau x Corinthians, o Farense x Mindelense e Derby x Salamansa na quinta feira, 20 de Janeiro e CAstilho X Ponta de Pom e Académica x Falcões no sábado, 22 e no domingo, Batuque x Ribeira Bote e Amarante x São Pedro.

De relembrar que na época passada, os finalistas Batuque e Falcões do Norte não disputaram a partida devido a pandemia da Covid-19, que levou ao cancelamento da época 2019-2020, logo o Mindelense continua a ser o atual detentor da troféu, conquistado em 2019, frente ao Falcões do Norte.

O Clube Sportivo Mindelense venceu o Falcões do Norte por três bolas a uma e conquistou a Taça de São Vicente com golos de Pibip Larry aos 68 minutos e Rafi para o Falcões do Norte.

Sendo assim, a equipa encarnada de São Vicente conquistou a dobradinha, Campeonato e a Taça da época 2018/2019.