Seleção de Cabo Verde entra para última jornada como terceiro melhor classificado de todos os grupos

16/01/2022 23:47 - Modificado em 16/01/2022 23:48



Concluído a segunda e penúltima jornada da fase de grupos da CAN 2021, que decorre nos Camarões, a seleção cabo-verdiana de futebol, é neste momento a terceira equipa da lista dos melhores terceiros classificados que passam aos oitavos de final.

Cabo Verde é neste momento terceiro classificado do Grupo A, com os mesmos três pontos que a seleção do Burkina Faso, mas leva desvantagem no confronto direto que é o primeiro critério de desempate em caso de as equipas terminarem com igualdade pontual ao fim da fase de grupos.

Ora, neste momento só a vitória interessa a Cabo Verde para poder seguir em frente na prova, visto que há algumas equipas que ocupam por esta altura o terceiro lugar dos seus grupos com um ponto e não chegaram aos seis pontos da turma nacional.

De resto, em caso de vitória a turma nacional ficará em vantagem no confronto direto com os camaroneses e não terá mais contas a fazer para passar aos oitavos de final.

Neste sentido, Cabo Verde terá de pegar na calculadora em caso de empate ou derrota neste jogo. É que em caso de empate fará quatro pontos e tem no seu encalço curiosamente os cinco terceiros melhores classificados dos outros grupos.

Já em caso de derrota as contas serão ainda mais penosas para Cabo Verde, visto que vitórias das outras equipas que somam um ponto poderão retirar a seleção nacional a hipótese de seguir em frente.

Classificação dos terceiros lugares de todos os grupos:

1-Tunísia 3 pontos

2-Malawi 3 pontos

3-Cabo Verde 3 pontos

4-Serra Leoa 2 pontos

5-Gana 1 ponto

6-Guiné-Bissau 1 ponto