CS Mindelense e Batuque consolidam liderança do Regional de São Vicente

16/01/2022 23:43 - Modificado em 16/01/2022 23:43

As equipas do Mindelense e Batuque são as únicas que contam por vitórias os quatro jogos disputados no Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, depois de vencerem o Castilho e Salamansa, respetivamente.

O Clube Sportivo Mindelense, atual campeão em título, foi o primeiro a entrar em campo no sábado, 15, e conseguiu vencer o Castilho pela margem mínima 1-0. Com esta vitória os Leões da Rua de Praia chegam aos 12 pontos na tabela classificativa.

Ainda no sábado, nota de destaque para a segunda vitória consecutiva dos Falcões do Norte, após vencer desta feita o Farense por 2-0. Grande estreia de Bassana a frente dos homens de Chã de Alecrim, que consegue duas vitórias nesta sua passagem pelo clube, curiosamente ex-treinador do Farense.

Já neste domingo, 16, a jornada 4 continuou com o jogo grande da jornada entre a Académica e o Derby, onde os homens da Praça Estrela, comandados por Lizy, venceram a “Micá” de Carlos Machado por 0-1. Académica atrasa-se na luta pelo título e Derby ascende na tabela classificativa.

No fecho da jornada o Batuque FC, venceu o Salamansa por 1-3, igualando o Mindelense na liderança do Campeonato Regional de Futebol, com os mesmos 12 pontos.

Na classificação, disputadas as primeiras quatro jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com doze pontos, cada, Derby tem sete, Académica e Falcões do Norte têm seis cada, Farense têm três pontos, Castilho soma um ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.