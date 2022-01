Covid-19- São Vicente regista quatro mortos

16/01/2022 23:43 - Modificado em 16/01/2022 23:43

A ilha de São Vicente registou sete mortes no fim-de-semana: quatro por COVID 19 e três por outras causas.

Com o registo de mais três óbitos nas últimas 24 horas aumentou para sete as mortes que São Vicente registou, este fim-de-semana, quatro por Covid-19 e três por “outras causas”.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde nas últimas 24 horas, há ainda mais duas vítimas fatais da doença em Santa Catarina de Santiago e São Filipe do Fogo, elevando assim o total de 376 óbitos por causa do vírus e 26 por outras causas, num dos dias mais tristes desde o início da pandemia.

A mesma fonte revela ainda que os laboratórios de virologia receberam 1031 amostras e que 213 foram positivas, dos quais 84 na Praia e 23 nos restantes municípios de Santiago (1 em S. Domingos, 14 em S. Catarina, 1 em S. Lourenço dos Órgãos e Tarrafal 7).

Ainda: 9 no concelho de São Filipe, 1 nos Mosteiros, 5 na Ribeira Grande de Santo Antão, 1 no Paul, 7 no Porto Novo, 64 em São Vicente, 13 no Sal, 5 na Ribeira Brava de São Nicolau, 1 na ilha da Boa Vista.

Entretanto, 580 pessoas que estavam isoladas por causa da doença foram consideradas recuperadas.

O número de casos activos baixou para 3.037, a maior parte na Praia e em S. Vicente com 989 e 775, respectivamente. Seguem-se Sal com 364, Santa Catarina de ST com 142, Porto Novo (145), Ribeira Brava (120), Ribeira Grande SA (109), S. Filipe (76) e S. Cruz (57). Todos os restantes concelhos têm menos de 50 activos.

Com esta actualização, Cabo Verde passa a contabilizar um total de 54.200 casos positivos acumulados desde março de 2020, dos quais 50.752 foram considerados recuperados pelas autoridades sanitárias.