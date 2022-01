CAN’2021: Cabo Verde procura passagem aos oitavos de final

16/01/2022 23:38 - Modificado em 16/01/2022 23:38



A selecção cabo-verdiana de futebol disputa esta segunda-feira, 17, frente aos Camarões uma cartada decisiva para o acesso aos oitavos de final da CAN-2021, referente à terceira jornada do grupo A.

Cabo Verde realizou este domingo, em Yaoundé, o terceiro e último treino para o jogo de segunda-feira com os anfitriões dos Camarões, marcado pela ausência do seleccionador principal, Bubista, e do médio Nuno Borges, infectados com covid-19.

De acordo com uma comunicação da Federação Cabo-verdiana de Futebol, o seleccionador adjunto Humberto Bettencourt voltou a comandar o treino no relvado do anexo do Estádio Olembe, que tinha quase todo o plantel.

Pela primeira vez, o treinador de guarda-redes, Topa, pode contar com os quatro guarda-redes convocados, assim como os avançados Willis Furtado e Gilson Tavares que, também regressaram aos treinos.

No relvado estiveram Vozinha, Márcio da Rosa, Elber Évora, Ken Ramos, Stopira, Ponck, Pico, Steven Fortes, Diney Borges, Delmiro Nascimento, Jeffry Fortes, Dylan Tavares, João Paulo Fernandes, Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Nenass, Garry Rodrigues, Lisandro Semedo, Willy Semedo, Willis Furtado, Vagner Dias, Júlio Tavares e Gilson Tavares.

O meio-campista Marco Soares fez treino de reabilitação e recuperação, assim como o extremo avançado Ryan Mendes, ao passo que Steve Furtado continua entregue ao departamento médico.

Continuam indisponíveis para o jogo com os Camarões o selecionador principal Pedro Brito “Bubista” e o médio Nuno Borges devido à situação da covid-19.

A selecção dos Camarões lidera o grupo com seis pontos, seguidos por Burkina Faso e Cabo Verde (03) e Etiópia ainda sem qualquer ponto.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores seleções do continente.