CAN’2021/Covid-19: Bubista volta acusar positivo

15/01/2022 16:38 - Modificado em 15/01/2022 16:38

Na manhã deste sábado, 15, nos Camarões, toda a comitiva da seleção de Cabo Verde foi submetido a testes de despistagem da Covid-19, incluindo os que anteriormente tinham testados positivos.

A informação é avançada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) em comunicado que adianta que, na sequência destes testes, os jogadores Ken Ramos, João Paulo Fernandes, Willis Furtado e Gilson Tavares testaram negativos.

No caso do selecionador Pedro Leitão Brito “Bubista”, que anteriormente tinha testado negativo, na chegada aos Camarões, acusou positivo.

A mesma nota refere que, o jogador Nuno Borges testou positivo e é o único jogador impedido de treinar por causa da Covid-19.

Cabo Verde defronta os Camarões numa partida marcada para segunda-feira, 17, às 15:00, decisiva para as contas do apuramento para os oitavos-de-final do CAN´2021.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores seleções do continente.

A seleção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.