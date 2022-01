CAN´2021: Bubista orientou hoje em solo camaronês o primeiro treino de preparação para jogo com os Camarões

14/01/2022 23:42 - Modificado em 14/01/2022 23:43

@EC

O seleccionador nacional de futebol, Pedro Leitão Brito “Bubista”, já se encontra no Camarões, tendo hoje orientado o primeiro treino da selecção neste Campeonato Africano das Nações (CAN´2021).

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, depois de, na Cidade da Praia, testar negativo à covid-19, Bubista, que esteve nas bancadas do Estádio Olembe na derrota de Cabo Verde com o Burkina Faso, começou hoje a preparar a equipa para o jogo de segunda-feira, 17, com os Camarões.

De recordar que a selecção nacional de futebol perdeu esta quinta-feira, 14, com a congénere do Burkina Faso, por 1-0, e complicou as contas do apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021).

Os Camarões lideram o grupo com seis pontos, seguidos por Burkina Faso e Cabo Verde (03) e Etiópia ainda sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, a terceira, Cabo Verde defronta os Camarões, numa partida marcada para segunda-feira, 17, às 15:00, enquanto que o Burkina Faso joga com a Etiópia.

De referir que, de acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.