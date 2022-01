Covid-19: Ativos voltam a diminuir mas mortes continuam a aumentar com o registo de mais três nas últimas 24 horas

14/01/2022 23:41 - Modificado em 14/01/2022 23:41

Os casos ativos de covid-19 em Cabo Verde voltaram a diminuir nas últimas 24 horas com 415 novas infecções pelo coronavírus Sars-CoV-2 e ainda o registo de mais 1089 recuperados, num dia em que o país teve mais três mortes na ilha de Santiago.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta tarde pelo Ministério da Saúde, os óbitos foram registados nos concelhos de Santa Catarina 1 e Santa Cruz (2), na ilha de Santiago. De realçar que Santa Cruz já tinha registado ontem uma morte associada a covid-19.

Conforme a mesma fonte, do total das 1419 amostras analisadas foram notificadas 415 infecções, resultando numa taxa de positividade de 29,2%.

Mais uma vez o concelho da Praia, com 190 casos, lidera a lista dos concelhos com maior número de infecções, seguido de São Vicente com 128, Santa Catarina de Santiago 21 e Boa Vista 14.

Os restantes casos foram notificados em São Filipe do Fogo com 11, Porto Novo com 12, Ribeira Grande de Santo Antão com 10, Sal com 9, na Ribeira Brava com 7,Tarrafal de São Nicolau com 6, São Miguel com 6, Tarrafal de Santiago com 7, São Domingos com 5, São Salvador do Mundo com 2, Maio com 3, Santa Cruz com 1, Paul com 1, Santa Catarina do Fogo com 2, Brava com 4, São Lourenço dos Órgãos com 5 e Mosteiros com 1.

Os dados mostram também que um total de 1089 doentes foram declarados recuperados.

Com esta nova actualização, o País passa a contabilizar 3.704 casos activos 49.679 casos recuperados, 369 óbitos, 23 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 53.784 casos positivos acumulados.

As autoridades sanitárias aproveitam para apelar às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

Reforça ainda o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitarem a propagação do vírus.